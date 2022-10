Quotidien, deuxième partie du 20 octobre 2022

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 20 octobre 2022 : Yann Barthès reçoit le journaliste, écrivain et patron de presse, Franz-Olivier Giesbert, venu présenter son livre “Histoire intime de la Ve République, La belle époque” publié chez Gallimard. Les autres invités font partis de l’équipe du film “Close” qui a bouleversé le festival de Cannes. Le réalisateur belge Lukas Dhont est venu accompagner d’Eden Dambrine et Gustav Dewaele, les deux jeunes acteurs qui incarnent Léo et Rémi dans ce drame sur fond d’une amitié fusionnelle. Dans le Petit Q, Willy Papa dresse le portrait de Michelle Bolsonaro, l’épouse de Jair Bolsonaro qui est en pleine campagne présidentielle. Clémence Abafour pour le Morning Glory a regardé les matinales radios et télé qui étaient en boucle sur la récupération politique de l’affaire de la jeune Lola. Dans 4 minutes douche comprise, Pablo Mira s’est inquiété des conséquences du réchauffement climatique sur les enfants et a décrypté le tweet qui a fait du patron de Total, l’homme le plus détesté. Etienne Carbonnier dans le Canap a regardé les débuts de l’émission de la Star Academy qui n’a pas montré ses candidats sous leur meilleur jour.