Quotidien, deuxième partie du 20 septembre 2021 avec Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du lundi 20 septembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur la soirée électorale de l’écolo Sandrine Rousseau, la séance de dédicaces ultra médiatisée d’Éric Zemmour et la première mission de sauvetage de l’Ocean Viking aux larges des côtes libyennes. En plateau, Yann Barthès reçoit Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit. Ensemble, ils squattent le devant de la rentrée culturelle avec la pièce de théâtre « Maman » et le film « Cette musique ne joue pour personne ». Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la cérémonie des Emmys, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Anne Depétrini nous parle de la politique dans la vraie vie et Étienne Carbonnier résume le retour de Danse avec les Stars.