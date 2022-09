Quotidien, deuxième partie du 20 septembre 2022 avec Major Mouvement, Thibault Geoffray et Frédéric Encel

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mardi 20 septembre 2022 : Yann Barthès reçoit l’expert en géopolitique Frédéric Encel puis les spécialistes de la santé et du bien-être Major Mouvement et Thibault Geoffray. Dans son Petit Q, Willy Papa nous présente la nouvelle série féministe des Clinton mère et fille, Clémence Abafour décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira nous résume l’actualité en 4 minutes douche comprise et Etienne Carbonnier nous fait vivre la course de caisses à savon de Toulouse.