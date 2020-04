En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 21 avril 2020. Salhia Brakhlia s’intéresse au principe de l’immunité collective dans son Moment de vérité et Paul Gasnier nous en dit plus sur la chute du prix du pétrole liée à la crise du coronavirus. Dans son Zoom, Lilia Hassaine décrypte la main-mise des mafias en temps de coronavirus et Yann Barthes évoque les conséquences du confinement avec le psychiatre Serge Hefez. Dans son 20h30 Médias, Julien Bellver nous parle du témoignage d’une résidente en EHPAD qui a bouleversé le pays, Azzeddine Ahmed-Chaouch prend des nouvelles des restaurateurs dans son Chaouch Express et on prend des nouvelles de nos couples confinés ensemble. Ce mardi, le Palmashow nous fait profiter de sa playlist spécial confinement, le chef Juan Arbelaez nous fait découvrir, comme tous les soirs, une nouvelle recette à faire à la maison, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais, Etienne Carbonnier se passionne pour le télé-achat dans son Transpi du jour, Willy Papa nous donne des nouvelles des people en confinement dans son Petit Q et Laurent Macabiès décrypte, comme tous les jours, les matinales politiques dans son Morning Glory.