Quotidien, deuxième partie du 21 avril 2021 avec Cyril Dion, Camille Etienne et Suzane

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 21 avril 2021 : la chanteuse Suzane nous rejoint en plateau à l’occasion de la Journée mondiale de la Terre. Sophie Dupont s’intéresse aux polémiques autour des nouveaux maires écolos, Paul Larrouturou est allé questionner les entreprises les plus polluantes de France et Paul Gasnier nous présente l’une des figures de la jeunesse écologiste, Vipulan Puvaneswaran. Dans son Petit Q, Willy Papa dresse le portrait de l’écrivain écolo David Attenborough, Alison Wheeler fait son QFMTV de la semaine et Étienne Carbonnier débriefe l’émission Top Gear dans son Canap.