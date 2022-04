Quotidien, deuxième partie du 21 avril 2022 avec Céline Bracq et Vincent Martigny

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 21 avril 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe le retour sur le terrain d’Emmanuel Macron à Saint-Denis et Marine Le Pen dans les Hauts-de-France. Grâce au journaliste Dimitri Boulba, il nous dit comment les Russes perçoivent l’élection présidentielle française. En plateau, Yann Barthès débriefe le débat de l’entre-deux tours et la perception qu’en ont eu les Français avec Céline Bracq et Vincent Martigny. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Gérard Majax, Nicolas Fresco fait le bilan de la campagne vue des réseaux sociaux, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous offre un nouvel épisode de Stranger-Julien.