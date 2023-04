Quotidien, deuxième partie du 21 avril 2023

Au sommaire du replay de Quotidien deuxième partie du vendredi 21 avril 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur l’annonce surprenante d’Evgueni Prigojine, le chef de la milice Wagner et les adieux de Laurent Berger à la CFDT. Olivia Dean est en live avec ”Dive” sur le plateau de Quotidien. Anthony Bajon et Raphaël Quenard sont sur le plateau de Quotidien pour le film “Chien de la casse”. L’humoriste Doully présente son spectacle “Hier j’arrête” sur le plateau de Quotidien. Enfin, on résume l’actualité de la semaine en silence.