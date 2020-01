Quotidien, deuxième partie du 21 janvier 2020 avec Aurélie Jean, Dany Boon et Philippe Katerine

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 21 janvier 2020. Paul Gasnier nous emmène au Sénat pour l’arrivée de la loi ouvrant la PMA à toutes les femmes et, en plateau, on parle des algorithmes avec Aurélie Jean et on file au cinéma avec Dany Boon et Philippe Katerine. La loi autorisant la PMA pour toutes arrive ce mardi au Sénat. Malgré une large approbation des Français, certains députés et sénateurs restent opposés à ce projet de loi. Paul Gasnier les a rencontrés. Aurélie Jean est chercheuse, spécialiste des sciences numériques. Elle a publié fin 2019 « De l’autre côté de la machine, voyage d’une scientifique au pays des algorithmes ». Sur le plateau de Quotidien, elle nous explique comment fonctionnent les algorithmes, nous dit pourquoi il ne faut pas en avoir peur et ce qu’ils peuvent nous apporter. C’est un duo choc que le cinéma français ne devrait pas oublier de sitôt. Dans « Le Lion », Dany Boon et Philippe Katerine se donnent la réplique à un rythme effréné. Celui d’un psy (Philippe Katerine) et de son patient (Dany Boon) persuadé d’être un agent secret. L’est-il vraiment ou est-il complètement cintré ? Embarqué dans une aventure qui le dépasse, le psy va apprendre de son patient. Et le patient apprendre du psy, au point qu’on ne saura plus trop qui est fou et qui ne l’est pas. Dany Boon et Philippe Katerine sont sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du départ de Meghan Markle et du prince Harry au Canada, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais et Étienne Carbonnier fait un point catch.

