Quotidien, deuxième partie du 21 mai 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 21 mai 2020. On part à Lacanau avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et Julien Bellver revient sur la gestion suédoise de la crise du coronavirus. En plateau, Yann Barthès reçoit les chefs Jean-François Piège et Hélène Darroze pour parler de la crise du milieu de la restauration et les danseurs de l’Opéra de Paris Léonore Baulac et Germain Louvet. Les restaurateurs français se relèveront-ils de la crise du Coronavirus ? Alors que les établissements sont fermés depuis début mars et sans date assurée de leur réouverture, les professionnels du secteur s’inquiètent. Pour beaucoup, ce confinement les aura obligés à mettre la clé sous la porte. Les chefs Jean-François Piège et Hélène Darroze nous en parlent sur le plateau de Quotidien. Tant que la Culture n’aura pas retrouvé le chemin de ses salles de concerts, de cinéma ou ses théâtres – et même après – Quotidien lui offrira une place. Ce soir, on reçoit les danseurs de l’Opéra de Paris, Léonore Baulac et Germain Louvet. Comme tous les soirs, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Willy Papa nous donne des nouvelles des people et Etienne Carbonnier fait son Déconfi sur Top Chef. Et puisqu’on est jeudi, Pablo Mira nous livre un nouveau portrait à peu près : celui de Donald Trump.