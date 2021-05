Quotidien, deuxième partie du 21 mai 2021 avec Michel Barnier, Charlotte de Turckheim et Kungs

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 21 mai 2021 : Emmanuel Macron a décidé de les supprimer, mais au fait, c’est quoi les préfets ? Pour comprendre qui sont les préfets dont on parle beaucoup, mais dont on sait finalement peu de choses, Paul Gasnier est allé à leur rencontre. Yann Barthès reçoit Michel Barnier, le négociateur en chef de l’Union européenne pour le Brexit qui dévoile les coulisses d’une séparation historique dans son dernier livre. Il reçoit ensuite l’actrice Charlotte de Turckheim pour la publication de ses mémoires, l’occasion d’en apprendre plus sur cette comédienne populaire dont on ne sait finalement presque rien. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence, Juan Arbelaez nous propose de découvrir une nouvelle recette et notre Mondaine Clémence Majani fête la réouverture des cinémas avec le casting du dernier film de Quentin Dupieux, « Mandibules ».