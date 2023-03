Quotidien, deuxième partie du 21 mars 2023 avec Chris Pine et Michelle Rodriguez

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mardi 21 mars 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier analyse la visite officielle du président chinois Xi Jinping en Russie, il nous parle également du nouveau héros national ukrainien, du favori pour remplacer Philippe Martinez à la tête de la CGT et du « jour d’après » la motion de censure à l’Assemblée. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Jeremy Scott, le styliste qui vient tout juste de faire ses adieux à Moschino. Yann Barthès reçoit Michelle Rodriguez et Chris Pine à l’occasion de la sortie au cinéma du film « Donjons et Dragons ».