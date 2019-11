Quotidien, deuxième partie du 21 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 21 novembre. On parle du paradoxe autour du dernier film de Roman Polanski avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit les fils de Simone Veil, Jean et Pierre-François Veil ainsi que le chanteur M. Pokora. Le dernier film de Roman Polanski, « J’accuse » a créé un véritable paradoxe : dénoncé par de nombreuses associations après une nouvelle plainte pour viol contre son réalisateur, il est également le plus gros succès au box-office en France cette année. Comment expliquer un tel accueil face à une telle polémique ? On en parle avec Paul Larrouturou. Simone Veil était et reste une icône de la République, une femme de conviction, d’honneur et de combat. Deux ans après sa disparition, David Teboul publie « L’aube à Birkenau », un émouvant ouvrage qui lui est consacré. Les fils de Simon Veil, Jean et Pierre-François, sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Après le succès de son album, « Pyramide », vendu à plus de 100 000 exemplaires, M. Pokora prolonge le plaisir avec une réédition pleine de nouveautés. Sa carrière, ses projets, l’avenir : M. Pokora nous en parle sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous emmène à la cérémonie des Country Music Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier débriefe la finale du championnat de fondue dans son Transpi et Pablo Mira fait sa revue de presse des haters de la semaine.