Quotidien du 21 novembre 2022

Yann Barthès reçoit Tiana et Chris, les deux nouveaux éliminés de la Star Academy. Dans son Petit Q, Willy Papa nous débriefe la cérémonie des Rock’n’Roll Hall of Fame, Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira nous résume l’actualité en 4 minutes douche comprise et Etienne Carbonnier s’installe devant la Star Ac dans son Canap.