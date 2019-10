Quotidien, deuxième partie du 21 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 21 octobre. On part à Mayotte avec Paul Larrouturou et Valentine Oberti décrypte la polémique autour du refus d’un médecin d’accorder un certificat médical à un couple d’hommes en démarche pour une adoption. En plateau, Yann Barthès reçoit l’humoriste Mathieu Madenian pour son « Spectacle familial » et le cavalier aveugle Salim Ejnaini pour son autobiographie, « L’impossible est un bon début ». Paul Larrouturou est à Mayotte, quelques jours avant l’arrivée sur place d’Emmanuel Macron. Le département traverse une crise sans précédent ces dernières années : manque de moyens, d’infrastructures, chômage de masse, les habitants de Mayotte attendent le chef de l’Etat, sans grand enthousiasme. A Metz, un couple d’hommes mariés depuis 2018 en demande d’adoption s’est vu refuser un certificat médical. Le médecin qui les a reçus a estimé que c’était « contraire à ses convictions ». On en parle avec Valentine Oberti. Mathieu Madenian revient sur les planches avec un nouveau spectacle, « Un spectacle familial » - c’est lui qui le dit. Il sera au théâtre du Rond-point dès le 4 décembre, mais avant ça, il est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Il a impressionné le monde du sport équestre : le cavalier Salim Ejnaini, aveugle depuis l’âge de 16 ans, a brillé au cours des plus prestigieuses compétitions. Protégé de Guillaume Canet, il publie cet automne son autobiographie, « L’impossible est un bon début ». Il nous en parle sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de l’émission The View, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait sa revue de presse de la semaine et Etienne Carbonnier débriefe le match Pays de Galles – France dans son Transpi.

