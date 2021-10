Quotidien, deuxième partie du 21 octobre 2021 avec Anne Roumanoff et Pascal Ory

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du jeudi 21 octobre 22021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe la deuxième journée du procès de la sextape de Mathieu Valbuena avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et il prend des nouvelles du Liban avec Valentine Watrin et Abda Sall. En plateau, Yann Barthès reçoit l’historien Pascal Ory pour « De la haine du juif » et Anne Roumanoff pour le succès de son spectacle « Tout va presque bien ». Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur le gala pour l’environnement organisé par le prince William et Kate Middleton, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Nicolas Fresco débriefe la vie des influenceurs et Étienne Carbonnier nous emmène à un concours un peu spécial pour les toutous.