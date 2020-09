Quotidien, deuxième partie du 21 septembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire de la seconde partie de Quotidien du 21 septembre : la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg va peser sur l’élection présidentielle américaine, Laura Geisswiller et Paul Gasnier nous explique pourquoi ; en plateau, on fait le point sur l’état de l’économie mondiale avec Laurence Boone, cheffe économiste à l’OCDE puis on écoute un peu de musique avec Carla Bruni qui revient après 7 ans d’absence avec un album éponyme ; comme tous les soirs, Willy Papa nous donne des nouvelles des people dans son Petit Q, Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous concocte un Canap spécial fin du Tour de France.