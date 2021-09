Quotidien, deuxième partie du 21 septembre 2021 avec Asia Argento

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mardi 21 septembre 2021 : dans le 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe la manifestation des chasseurs ce week-end avec Paul Moisson, les derniers jours d’Angela Merkel au pouvoir en Allemagne avec Valentine Watrin et les premiers sauvetages de l’Ocean Viking avec Abda Sall. En plateau, Yann Barthès reçoit l’actrice et réalisatrice Asia Argento à l’occasion de la publication de son autobiographie, « Autonomie d’un cœur sauvage ». Enfin, Willy Papa décrypte l’affaire Gabrielle Petito dans son son Petit Q, Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ du réac’ et Étienne Carbonnier passe la soirée avec Stéphane Bern dans son Canap.