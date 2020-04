Quotidien du 22 avril 2020 avec Vanessa Paradis

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 22 avril 2020. Dans son Moment de vérité, Salhia Brakhlia s’intéresse aux multiples sorties d’Emmanuel Macron pendant l’épidémie et Paul Gasnier nous parle de la situation dans les banlieues. Dans son Zoom, Lilia Hassaine décrypte la nouvelle selon laquelle la nicotine possèderait certaines vertus contre le coronavirus et Azzeddine Ahmed-Chaouch nous donne des nouvelles des horticulteurs dans son Chaouch Express. Yann Barthès échange avec le sociologue Gérald Bronner et Vanessa Paradis nous partage sa playlist spécial confinement. Comme tous les soirs, Willy Papa nous donne des nouvelles des people en confinement dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, le chef Juan Arbelaez nous partage une recette toute simple à faire à la maison, Etienne Carbonnier débriefe les émissions télés dans son Transpi et Alison Wheeler présente un nouveau numéro de QFMTV.