Quotidien, deuxième partie du 22 janvier 2020 avec Penelope Cruz et Julie Chapon

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 22 janvier 2020. On parle de la visite d’Emmanuel Macron en Israël avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit Julie Chapon, co-fondatrice de Yuka, et la superstar Penelope Cruz pour le film « Cuban Network ». Emmanuel Macron a entamé ce mercredi un voyage officiel de deux jours en Israël et en Palestine. Paul Larrouturou l’a suivi sur place. L’application Yuka a révolutionné notre façon de consommer. Grâce à ses scores, Yuka nous indique ce qui est bon et ce qui est à fuir : les produits à manger avec modération ou carrément à fuir et ceux en qui on peut avoir confiance. Sa popularité est telle que de nombreuses enseignes se sont engagées à modifier les compositions de leurs plats, boissons et même cosmétiques afin d’être mieux notées sur l’application. La co-fondatrice de Yoka, Julie Chapon, est sur le plateau de Quotidien. C’est une superstar internationale qu’on reçoit ce soir sur le plateau de Quotidien. Penelope Cruz a tourné avec les meilleurs, est la muse de Pedro Almodovar et est devenue une icône. Elle revient à l’écran en 2020 dans le film du réalisateur français Olivier Assayas, « Cuban Network ». Un thriller haletant dans le Cuba des années 90, frappé par une série d’attentats. Penelope Cruz est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Anitta, la Beyonce brésilienne, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler détective fait son enquête de la semaine et Étienne Carbonnier se passionne pour l’Amour est dans le pré à la sauce belge.

