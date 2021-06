Quotidien, deuxième partie du 22 juin 2021 avec Virginie Efira et Frédéric Potier

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 22 juin 2021 : Paul Gasnier revient sur l’alliance entre Julien Bayou (EELV), Audrey Pulvar (PS) et Clémentine Autain (FI) pour tenter de défaire Valérie Pécresse en Île-de-France. Valérie Bacot est jugée depuis ce lundi pour le meurtre de son mari et bourreau. Pendant près de 20 ans, la jeune mère de quatre enfants a été abusée, battue et prostituée par son mari, avant de l’abattre d’une balle dans la nuque. Paul Gasnier a assisté au procès ce mardi. En plateau, Yann Barthès décrypte la « normalisation » du Rassemblement national avec l’expert de la Fondation Jean Jaurès, Frédéric Potier. Il reçoit ensuite l’une des actrices préférées des Français, Virginie Efira, à l’occasion de la sortie du film « Benedetta », le dernier Paul Verhoeven. Dans son Petit Q, Willy Papa s’intéresse à la nouvelle star du skateboard, Leticia Bufoni, Laurent Macabiès s’inquiète pour les électeurs RN dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier débriefe la fête de la Musique à Paris dans son Canap’.