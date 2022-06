Quotidien, deuxième partie du 22 juin 2022 avec Gilles Finchelstein, Isabelle Adjani et François Ozon

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mercredi 22 juin 2022 : on débriefe l’allocution d’Emmanuel Macron avec le patron de la Fondation Jean Jaurès Gilles Finchelstein et Paul Gasnier nous raconte l’arrivée des 89 députés RN à l’Assemblée nationale. En plateau, on célèbre le premier film de François Ozon avec Isabelle Adjani, « Peter Von Kant », en présence du réalisateur et de l’actrice. Dans son Petit Q, Willy Papa nous fait découvrir une facette méconnue d’Isabelle Adjani, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler répond aux questions des Français et Étienne Carbonnier débriefe la grande soirée spéciale Fête de la Musique de France 2.