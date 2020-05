Quotidien du 22 mai 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du vendredi 22 mai 2020. On parle de l’utilité des abeilles en cas d’épidémie avec Lilia Hassaine et on débriefe le match « Paris/Marseille » du Covid avec Paul Larrouturou. On retourne à Lacanau avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, on parle mode avec Marc Beauge et Julien Bellver fait le tour des médias du monde. En plateau, Yann Barthès reçoit Jules Salé, ancien livreur chez Frichti qui publie un livre coup de poing sur ses conditions de travail, mais aussi le groupe l’Impératrice, en live et en interview, sans oublier la chronique sexo de Maïa Mazaurette depuis Brooklyn.