Quotidien, deuxième partie du 22 mai 2023 avec Elsa Vidal

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du lundi 22 mai 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier fait le point sur la situation à Bakhmout, parle écologie avec une association qui nettoie nos eaux et avec Sophie Dupont et le gouvernement. Yann Barthès reçoit la journaliste Elsa Vidal pour faire le point sur la situation en Ukraine. Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la course-poursuite d’Harry et Meghan contre les paparazzis à New York.