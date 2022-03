Quotidien, deuxième partie du 22 mars 2022 avec Dominique de Villepin

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mardi 22 mars : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier fait le point sur la situation en Ukraine et donne la parole à Daria, 28 ans, rentrée à Kiev pour participer à la résistance. Paul Gasnier s’envole ensuite pour la Corse avec Abda Sall et Clément Duché pour recueillir les réactions des habitants après la mort d’Yvan Colonna. En plateau, on fait le point sur la situation en Ukraine avec l’ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin. Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa nous donne des nouvelles du prince William et de Kate Middelton, Laurent Macabiès décrypte les matinales radios dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ du réac’ de la semaine et Étienne Carbonnier débriefe les plus belles cérémonies de 4 mariages pour une lune de miel dans son Canap.