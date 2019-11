Quotidien, deuxième partie du 22 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 21 novembre. Paul Larrouturou a suivi Emmanuel Macron à Amiens et, en plateau, Yann Barthès reçoit le groupe IAM pour la sortie de son 10eme album, « Yasuke » et les finalistes de DALS Ladji Doucouré et Sami El Gueddari. Deux ans après sa première visite, Emmanuel Macron était de retour à Amiens, sur le site de l’usine Whirlpool, après l’échec de la reprise de l’usine. Paul Larrouturou l’a suivi sur place, dans un déplacement particulièrement tendu. C’est un anniversaire pas tout à fait comme les autres : cette année, IAM revient avec son dixième album, « Yasuke ». Un album largement inspiré du Japon, de son histoire, de ses symboles. Akhenaton, Shurik’n, Imhotep, Kheops et Kephren sont sur le plateau de Quotidien. Après plusieurs semaines de compétition, ils ont atteint la dernière ligne droite de la compétition Danse avec les Stars. Les athlètes Ladji Doucouré et Sami El Gueddari s’affronteront pour la dernière fois ce samedi sur le paquet du concours de danse. Lequel remportera la finale ? Comment ont-ils vécu l’aventure DALS ? Ladji Doucouré et Sami El Gueddari sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Comme tous les jours, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et, comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume la semaine en silence, Laura Felpin se met dans la peau d’un nouveau personnage et La Mondaine Clémence Majani s’incruste dans les soirées chics de Paris. P1