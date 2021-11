Quotidien, deuxième partie du 22 novembre 2021 avec Gabriel Sara, Sandor Funtek et Théo Christine

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du lundi 22 novembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe le grand oral des Républicains et la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles de ce week-end. En plateau, Yann Barthès reçoit le Dr. Gabriel Sara, hématologue, cancérologue et vedette du dernier film d’Emmanuelle Bercot, « De son vivant » pour lequel il interprète son propre rôle. Il reçoit ensuite les jeunes acteurs Théo Christine et Sandor Funtek pour leur rôle de Kool Shen et JoeyStarr dans le film-événement sur l’histoire de NTM, « Suprêmes ». Enfin, Willy Papa débriefe la cérémonie des American Music Awards dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Anne Depétrini dit halte à la morale et Étienne Carbonnier nous emmène dans le public des NRJ Music Awards.