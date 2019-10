Quotidien, deuxième partie du 22 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 22 octobre. On part à Beyrouth, au Liban, avec Baptiste des Monstiers pour suivre les manifestations sans précédent qui traversent le pays. On part également à Mayotte avec Paul Larrouturou qui suit le déplacement d’Emmanuel Macron. En plateau, Yann Barthès reçoit Pascal Boniface pour parler des révoltes populaires dans le monde, ainsi que le médecin et romancier Baptiste Beaulieu et l’acteur Axel Auriant pour l’adaptation au théâtre des « 1001 vies des urgences ». Depuis jeudi 17 octobre, le Liban connaît une gigantesque mobilisation populaire. A Beyrouth, la capitale, des centaines de milliers de manifestants déferlent dans les rues. Ils réclament le départ de leurs politiques qu’ils jugent « corrompus ». Baptiste des Monstiers est sur place, à Beyrouth. Emmanuel Macron est arrivé à Mayotte ce mardi 22 octobre. Le chef de l’État vient y défendre l’opération « Shikandra », destinée à lutter contre l’immigration clandestine dans le département d’outre-mer. Paul Larrouturou l’a suivi. Depuis plusieurs mois, les mobilisations populaires se multiplient à travers le monde entier. En Algérie, en Guinée, à Hong Kong, en Indonésie, au Chili, en Bolivie, en Angleterre, en Espagne et même en France avec le mouvement des gilets jaunes. Le peuple est partout. On essaie de comprendre les raisons de ces mouvements populaires sans précédent avec le directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques, Pascal Boniface. Baptiste Beaulieu est médecin généraliste. Depuis plusieurs années, il est connu du grand public pour son blog, puis pour son activité sur Twitter et sur France Inter, où il dénonce notamment les conditions de travail des personnels soignants et hospitaliers. Et enfin pour ses livres, dont le best-seller « Les 1001 vies des urgences », un roman inspiré de son quotidien aux urgences, récemment adapté au théâtre. Axel Auriant est comédien : il est notamment connu pour son rôle dans la web-série Skam. C’est lui qui incarne le personnage principal du livre sur les planches du Théâtre des béliers parisiens. Ils sont tous les deux sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous débriefe l’interview exclusive de Meghan Markle pour ITV, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais et Etienne Carbonnier nous fait un point « foot à 6 ».

