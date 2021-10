Quotidien, deuxième partie du 22 octobre 2021 avec Jacques Audiard, Makita Samba, Lucie Zhang et Alex Beaupain

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien week-end du vendredi 22 octobre 2021 : dans le 20h15 Express, Paul Gasnier et Azzeddine Ahmed-Chaouch enquêtent sur un métier dont on parle peu depuis le début du procès des attentats de Paris, celui des dessinateurs judiciaire. Paul Gasnier revient ensuite cinq ans en arrière pour « Campagne dernière » pour nous rappeler qu’en 2016, Manuel Valls voulait devenir président. Avec le succès qu’on lui connaît. En plateau, Yann Barthès reçoit le réalisateur Jacques Audiard et ses acteurs Makita Samba et Lucie Zhang pour le film « Les Olympiades ». Il reçoit ensuite le chanteur-compositeur Alex Beaupain pour sa réédition de « Love On The Beat » de Serge Gainsbourg. Enfin, comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence et La Mondaine s’invite à la FIAC 2021.