Quotidien, deuxième partie du 22 septembre 2021 avec MC Solaar

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 22 septembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient avec Azzeddine Ahmed-Chaouch sur la semaine du procès des attentats du 13 novembre. On part ensuite en Allemagne avec Valentine Watrin, à la rencontre d’Armin Laschet, le candidat soutenu par Angela Merkel pour la remplacer à la tête du pays. Aujourd’hui, en France, n’importe qui peut prétendre devenir président. À condition d’obtenir les 500 signatures d’élus indispensables pour valider sa candidature. C’est ce que cherche à obtenir Assane Kazib, 33 ans et syndicaliste à la SNCF. Paul Moisson a suivi ses soutiens dans leur démarchage. En plateau, Yann Barthès reçoit MC Solaar à l’occasion du retour de ses trois albums cultes dans les bacs et sur toutes les plateformes après 20 ans de bataille judiciaire contre Universal. Enfin, Willy Papa décrypte le phénomène Lil Nas X dans son Petit Q, Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler se rappelle du bon vieux temps de la radio et Étienne Carbonnier nous emmène au championnat de France de barbecue dans son Transpi.