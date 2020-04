Quotidien du 23 avril 2020 avec Marina Foïs

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité de Quotidien du 23 avril 2020. Salhia Brakhlia décrypte la stratégie de déconfinement du gouvernement dans son Moment de vérité et Paul Gasnier nous raconte comment se passe le quotidien à Berlin pendant la crise. Dans son 20h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse à la com d’Olivier Véran, Azzeddine Ahmed-Chaouch prend des nouvelles des musulmans à quelques jours du début du ramadan et on prend des nouvelles de nos couples confinés. En plateau, Yann Barthes reçoit le directeur de l’Institut français des relations internationales Thomas Gomart et, via Skype, Marina Foïs fait sa playlist de confinement. Comme tous les soirs, Willy Papa nous donne des nouvelles des people en confinement dans son Petit Q, le chef Juan Arbelaez nous partage une nouvelle recette, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier nous parle des émissions pour enfants dans son Transpi. Et puisqu’on est jeudi, Nora Hamzawi répond à toutes les questions qu’on se pose.