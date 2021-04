Quotidien, deuxième partie du 23 avril 2021 avec Nathalie Saint-Cricq, Laure de Chantal, Xavier Mauduit et Lujipeka

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 23 avril : à deux mois des élections régionales, Paul Larrouturou est parti à la rencontre d’un candidat adepte du grand écart. Andrea Kotarac a 32 ans et après avoir milité pendant onze ans à la France Insoumise, il est désormais le candidat du Rassemblement national dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. En plateau, Yann Barthès reçoit la journaliste politique Nathalie Saint-Cricq à l’occasion de la sortie de son premier livre, « Je vous aiderai à vivre, vous m’aiderez à mourir », l’histoire du dernier amour de George Clémenceau. Il reçoit ensuite deux amoureux de la langue française, l’agrégée de lettres Laure de Chantal et l’historien Xavier Mauduit à l’occasion de la parution de leur livre « Notre grammaire est sexy ». Enfin, en live et en interview, Quotidien reçoit celui avec qui on termine toutes nos émissions depuis le début de la saison, l’auteur du titre « Putain d’époque », le rappeur Lujipeka. Et comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence, Juan Arbelaez nous fait découvrir une délicieuse recette de tartes aux fraises et notre Mondaine, Clémence Majani s’invite dans les coulisses de l’émission de Laury Thilleman.