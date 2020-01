Quotidien, deuxième partie du 23 janvier 2020 avec Iannis Roder et Jean-Paul Gaultier

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 23 janvier. On part à Jérusalem avec Paul Larrouturou et, en plateau, on évoque la mémoire de la Shoah avec Iannis Roder et on parle mode avec Jean-Paul Gaultier. Paul Larrouturou suit le déplacement d’Emmanuel Macron en Israël. Alors que 21% des Français âgés de 18 à 24 ans affirment n’avoir « jamais entendu parler de la Shoah », Paul Larrouturou a rencontré des lycéens de Saint-Ouen qui accompagnent le président en déplacement à Tel Aviv. Comment préservez la mémoire de la Shoah alors que les derniers témoins disparaissent peu à peu ? D’après un récent rapport, 21% des Français âgés de 18 à 24 ans assurent n’avoir jamais entendu parler de l’holocauste. Comment entretenir la mémoire collective, comment contrer l’augmentation des crimes antisémites en France ? On en parle avec le professeur d’histoire-géographie, Iannis Roder, auteur de « Sortir de l’ère victimaire, pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse ». Après 50 ans de mode, de scandale, d’audace, mais aussi de sourires et de générosité, Jean-Paul Gaultier présentait cette semaine son tout dernier défilé. Un show grandiose où la démesure, la mode et la fête étaient à leur apogée. On continue à fêter ça avec le couturier, Jean-Paul Gaultier est sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa fait le best-of de Jean-Paul Gaultier, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa revue de presse des haters de la semaine et Etienne Carbonnier nous emmène à la Fashion Week.

