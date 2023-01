Quotidien, deuxième partie du 23 janvier 2023 avec M. Night Shyamalan

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du lundi 23 janvier 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe le week-end de l’enfer du Parti socialiste, nous emmène à la manif des boulangers, fait le point sur les livraisons d’armes en Ukraine et Sophie Dupont analyse les tensions à la France insoumise. En plateau, Yann Barthès reçoit le cinéaste star M. Night Shyamalan à l’occasion de la sortie prochaine de son film « Knock at the cabin ». Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le concert événement de Beyoncé à Dubaï.