Quotidien, deuxième partie du 23 juin 2021 avec Nathalie Iannetta et Youri Djorkaeff

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 23 juin 2021 : Paul Larrouturou assiste à l’ouverture du procès de Danièle Obono contre Valeurs Actuelles et Azzeddine Ahmed-Chaouch est en Hongrie où le gouvernement vient de voter une loi interdisant la « promotion de l’homosexualité ». En plateau, on fait l’avant-match de Portugal-France avec la journaliste sportive Nathalie Iannetta et le champion du monde Youri Djorkaeff. Enfin, Étienne Carbonnier débriefe les Familles nombreuses sur TF1.