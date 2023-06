Quotidien, deuxième partie du 23 juin 2023

Au sommaire du replay de Quotidien deuxième partie du vendredi 23 juin 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse au quotidien des soldats ukrainiens dans le Donbass et à l’opération de déminage de la mer Noire menée par l’OTAN. Adi Oasis est en live sur le plateau de Quotidien avec “Get it Got it”. Dominique Crenn, l’une des plus grandes cheffes du monde est sur le plateau de Quotidien pour l’ouverture de son premier restaurant à Paris. Adi Oasis est sur le plateau de Quotidien pour son nouvel album “Lotus Glow”. Enfin, on résume l’actualité de la semaine en silence.