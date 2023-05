Quotidien, deuxième partie du 23 mai 2023 avec Mareva Galanter et Helena Noguerra

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mardi 23 mai 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier recueille les témoignages des soignants après la mort d’une infirmière du CHU de Reims, poignardée par un patient. Il débriefe également la rencontre entre Elisabeth Borne et les patrons du MEDEF et revient sur les réactions politiques après la présentation du projet « immigration » des LR. En plateau, Yann Barthès reçoit Helena Noguerra et Mareva Galanter à l’occasion de la sortie de l’album « Paris Tahiti ».