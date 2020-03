Quotidien, deuxième partie du 23 mars 2020 avec Angèle, Karine Lacombe et Fabrice d'Almeida

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 23 mars 2020. On parle de la situation en Allemagne avec Paul Gasnier et, comme tous les soirs, Martin Weill donne la parole aux soignants français engagés dans la lutte contre le Coronavirus. En duplex, Yann Barthès échange avec la professeure Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine et l’historien Fabrice d’Almeida. Pour ce premier jour de la semaine, Angèle nous dévoilera sa playlist spécial confinement. L’Allemagne est le quatrième pays d’Europe le plus touché par le Coronavirus. Pourtant, malgré un nombre de malades grandissant, le pays compte beaucoup moins de décès que ses voisins français, italiens ou espagnols. Comment expliquer une telle différence de chiffres ? Paul Gasnier fait le point. Toute la semaine, Yann Barthes donne la parole aux médecins et aux personnels soignants pour nous permettre d’y voir plus clair sur la crise du Coronavirus. Ce lundi soir, il échange avec Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement de Paris. Fabrice d’Almeida est agrégé et docteur en histoire et professeur en Histoire contemporaine à l’université d’Assas. Il nous aide à prendre du recul et de la hauteur face à l’épidémie de Coronavirus qui frappe le monde entier. Aujourd’hui, c’est au tour d’Angèle de partager sa playlist spécial confinement, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier va voir ce que deviennent les aventuriers de Koh Lanta.