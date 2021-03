Quotidien, deuxième partie du 23 mars 2021 avec Philippe Geluck, Lorraine de Foucher et Ernestine Ronai

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 23 mars 2021 : Paul Larrouturou était à l’ouverture du procès des pilleurs de l’Arc de Triomphe. Le 1er décembre 2018, en plein « Acte III » des gilets jaunes, plusieurs centaines de manifestants avaient saccagé le monument. Le procès de 17 d’entre eux s’est ouvert ce mardi. L’affaire Magali Blandin, tuée par son conjoint, a remis la question des féminicides au cœur du débat. On en parle avec Paul Gasnier, puis avec nos invitées en plateau, la journaliste du Monde Lorraine de Foucher et la pionnière de la lutte contre les féminicides Ernestine Ronai. En plateau, Yann Barthès reçoit ensuite Philippe Geluck à l’occasion de l’exposition monumentale consacrée au Chat pour son quarantième anniversaire. Dans son Petit Q, Willy Papa décrypte la chute de l’ex-chouchou d’Hollywood, Armie Hammer, Laurent Macabies décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous fait découvrir l’émission la plus chic de la télé britannique.