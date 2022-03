Quotidien, deuxième partie du 23 mars 2022 avec Marion Van Renterghem et Banjamin Haddad

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 23 mars 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier fait le point sur la guerre en Ukraine et prend des nouvelles de la situation à Kiev avec le journaliste François Xavier-Ménage. Enfin, il revient sur le soutien apporté par François Hollande à Anne Hidalgo pendant son meeting de Limoges. En plateau, Yann Barthès fait le point sur la situation en Ukraine avec Marion Van Renterghem et Benjamin Haddad. Enfin, Willy Papa s’intéresse au retour de hype de la Formule 1 dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler répond aux questions des Français et Étienne Carbonnier nous emmène au Festival Pokémon.