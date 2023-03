Quotidien, deuxième partie du 23 mars 2023

Au sommaire du replay de Quotidien deuxième partie du jeudi 23 mars 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe la journée de manifestation aux côtés des leaders syndicaux puis des manifestants alors que la situation est de plus en plus tendue avec les forces de l’ordre. Sophie Dupont s’intéresse à la visite du souverain britannique Charles III en France prévue ce dimanche. Les invités en plateau, Dominique Méda, Jean Garrigues et Jérémie Peltier réagissent à l'actualité de la mobilisation contre la réforme des retraites.