Quotidien, deuxième partie du 23 novembre 2021 avec Nicoletta, Paul Conge et Alexandre Devecchio

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mardi 23 novembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse à la candidature de Fabien Roussel, le premier candidat communiste à une élection présidentielle depuis 15 ans et aussi le seul à séduire la droite. Il revient également sur la situation en Guadeloupe grâce à Paul Bouffard et Clément Duché présents sur place. En plateau, Yann Barthès reçoit les journalistes Paul Conge et Alexandre Devecchio pour parler de la nouvelle génération de réactionnaires qui veut imposer ses idées en France. Il reçoit ensuite une légende de la chanson française, Nicoletta, à l’occasion de ses 50 ans de carrière. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe l’interview décalée de Meghan Markle chez Ellen DeGeneres, Laurent Macabiès décrypte les interviews politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ du réac et Étienne Carbonnier nous fait vivre le quotidien des gendarmes français dans son Canap.