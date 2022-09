Quotidien, deuxième partie du 23 septembre 2022 avec Melha Bedia, Hakim Jemili et Zazie

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien week-end du 23 septembre 2022 : les humoristes Melha Bedia et Hakim Jemili sont sur le plateau de Quotidien pour présenter la série « Miskina, la pauvre », tout comme la chanteuse Zazie venue parler de son nouvel EP. Puis, Jenna Castetbon nous résume l’actualité en silence et Marc Beaugé nous explique pourquoi les avocats de la reine Elizabeth II portaient de larges manchettes à ses funérailles. Nicolas Fresco nous présente les dernières actualités des influenceurs, tandis que notre Mondaine Clémence Majani s’invite aux For You Awards