Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 24 avril 2020. Lilia Hassaine s’intéresse à la possibilité que le Covid-19 circule dans l’air dans son Zoom, Julien Bellver nous parle de ces dirigeants convaincus d’avoir trouvé le remède miracle contre le Covid-19 dans son 20h30 Médias et Azzeddine Ahmed-Chaouch nous explique comment contester les amendes liées aux attestations de déplacement pendant le confinement. En plateau, Yann Barthes reçoit l’artiste JR et le sexperte Maïa Mazaurette fait sa playlist spécial confinement. Comme tous les vendredis, Marc Beauge fait son Flash Mode de la semaine, Jenna Castetbon résume l’actu en silence et Laura Felpin se glisse dans la peau d’un nouveau personnage. Et comme tous les jours, le chef Juan Arbelaez nous propose une nouvelle recette à faire à la maison, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier dresse son ConfiCool du week-end.