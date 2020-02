Quotidien, deuxième partie du 24 février 2020 avec Nora Hamzawi et Pierre Rosanvallon

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 24 février 2020. Paul Gasnier a suivi l’ouverture du procès de François et Penelope Fillon à Paris. Paul Larrouturou a suivi Emmanuel Macron en visite au Salon de l’Agriculture. En plateau, Yann Barthès reçoit l’Historien Pierre Rosanvallon à l’occasion de la sortie de son livre « Le siècle du populisme ». Nora Hamzawi vient nous rendre une petite visite pour nous faire son premier bilan de cette année 2020 qui commence. Le procès des époux Fillon devait s’ouvrir ce lundi à Paris. Le procès a finalement été reporté à mercredi, les avocats ayant demandé un report pour marquer leur soutien au mouvement de grève des avocats. François Fillon, son épouse Penelope ainsi que Marc Joulaud, soupçonné d’avoir faussement employé Penelope Fillon à l’Assemblée nationale, doivent comparaître pour « détournement de fonds publics ». Paul Gasnier était au tribunal judiciaire de Paris pour prendre le pouls de ce procès très attendu. Emmanuel Macron était ce samedi 22 février au Salon de l’Agriculture. Pendant 13h, le chef de l’État a arpenté les allées du salon, échangé avec les éleveurs, les producteurs et les dirigeants de l’industrie agro-alimentaire française. Paul Larrouturou l’y a suivi. C’est quoi le populisme ? Pourquoi monte-t-il partout en Europe et dans le monde ? La France est-elle la prochaine sur la liste ? Pourquoi faut-il s’en inquiéter ? L’Historien et sociologue Pierre Rosanvallon publie ce printemps « Le siècle du populisme ». Il nous en parle et nous aide à comprendre notre monde actuel sur le plateau de Quotidien. Elle nous avait manqué mais heureusement, Nora Hamzawi passe nous faire un petit coucou une fois de temps en temps. Après un bilan de 2019 pour le moins mitigé, Nora revient nous débriefer les deux premiers mois de 2020. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la série inspirée de la vie de Justin Bieber, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, exceptionnellement La Mondaine s’est invitée ce week-end au Salon de l’Agriculture, Alison Wheeler fait sa revue de presse de la semaine et Étienne Carbonnier nous emmène au Salon Parapsy.

