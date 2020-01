Quotidien, deuxième partie du 24 janvier 2020 avec Xavier de Moulins et Vald

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 24 janvier. On suit Paul Larrouturou en Israël où il a rencontré des jeunes israéliens et palestiniens, Paul Gasnier enquête sur les punitions hors normes d’un lycée à Viry-Châtillon. En plateau, Yann Barthès reçoit le journaliste Xavier de Moulins pour la sortie de son dernier roman, « Le petit chat est mort » et le poids lourd du rap français, Vald. Pour sa dernière journée en Israël, Paul Larrouturou a voulu rencontrer la jeunesse pour comprendre comment ils vivent. D’un côté et de l’autre de la frontière, il a pu rencontrer de jeunes israéliens et de jeunes palestiniens. L’information a été beaucoup reprise dans les médias cette semaine : à Viry-Châtillon, l’Institut catholique Saint-Louis Saint-Clément est accusé d’enfermer ses élèves soupçonnés de triche dans un cagibi de 3m². On en parle avec Paul Gasnier. Déjà lauréat de la casquette de l’animateur qui cartonne sur M6, Xavier de Moulins est en plus un auteur prolifique. Avec un roman par an, le journaliste a su s’imposer dans toutes les librairies. Il revient cette année avec « Le petit chat est mort », un livre qui n’a pas grand-chose à voir avec un chat. Un livre qui parle de la famille, de la perte, de l’amour, de la mort, un livre qui nous concerne tous, donc. Xavier de Moulins est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. C’est un poids lourd du rap français : dans le top 3 des plus gros vendeur de disques en France, sacré dans le classement des « personnalités de moins de 30 ans les plus influentes » du magazine Forbes, Vald est un artiste puissant et influant. Vald est sur le plateau de Quotidien. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine sans bruit, Laura Felpin se met dans la peau d’un personnage pour nous parler actu et la Mondaine Clémence Majani s’invite au gala du Sidaction. Et comme tous les jours, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory.

