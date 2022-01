Quotidien, deuxième partie du 24 janvier 2022 vec Jérôme Commandeur

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du lundi 24 janvier 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe le meeting d’Éric Zemmour à Cannes, revient sur le déplacement d’Emmanuel Macron dans la Creuse et les retrouvailles en toute sincérité de Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse. En plateau, on fait l’état des lieux de la situation politique à moins de trois mois du premier tour avec Brice Teinturier et Martial Foucault. Ensuite, Yann Barthès reçoit Jérôme Commandeur, de retour sur scène avec une version actualisée de son dernier spectacle, « Toujours en douceur ». Et pour finir l’émission, Willy Papa rend hommage à Thierry Mugler dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Anne Depétrini dit stop aux candidatures à gogo et Étienne Carbonnier retrouve ses fashion préférés dans son Transpi.