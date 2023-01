Quotidien, deuxième partie du 24 janvier 2023 avec le casting d'Astérix et Obélix

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mardi 24 janvier 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier fait le point sur la situation à Bakhmout, encerclée par l’armée russe. Abda Sall interroge les Français et leur rapport à la parentalité et Sophie Dupont questionne le gouvernement et la majorité sur le couac remarqué du ministre Franck Riester sur la réforme des retraites. En plateau, Yann Barthès reçoit une partie de la (grosse) équipe du film « Astérix et Obélix : l’empire du milieu », Guillaume Canet, Marion Cotillard, Manu Payet, Julie Chen et Gilles Lellouche. Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa retrace la glorieuse histoire de la moustache.