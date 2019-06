Quotidien, deuxième partie du 24 juin 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 24 juin. Ce soir, organisation un peu spéciale en raison de la Coupe du monde féminine de football, mais on retrouve Patrick Balkany à Levallois-Perret pour le Moment de vérité de Salhia Brakhlia, on parle de Jean Caroll, l’accusatrice de Donald Trump, dans le Zoom de Lilia Hassaine, Azzeddine Ahmed-Chaouch rapporte l’engouement autour des Bleues après leur victoire face au Brésil dans son Chaouch Express, Julien Bellver fait le point sur la canicule dans la presse dans son 20h Médias et Étienne Carbonnier débriefe la finale de Koh Lanta dans son Lundi Canap. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du dernier homme de la mode à Karl Lagerfeld, sous la verrière du Grand Palais à Paris, dans son Morning Glory Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques des derniers jours et Étienne Carbonnier décrypte la rencontre France-Brésil dans son Transpi du jour.