Quotidien, deuxième partie du 24 juin 2022 avec Anitta, Jérôme Commandeur et la bande du film « Irréductible »

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien week-end du 23 juin 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier et son équipe ont été à la rencontre des députés nouvellement élus, pas tous très enclins à suivre une formation express sur le réchauffement climatique. Jérôme Commandeur, Pascale Arbillot, Laetitia Dosch et Gérard Darmon présentent « Irréductible », la comédie de l’été. La chanteuse brésilienne Anitta est aussi présente pour interpréter « Envolver », l’un des singles de son album « Versions of me ». Puis, Jeanna Castetbon nous résume l’actualité en silence et Anne Depétrini nous explique pourquoi il est important de draguer des gens en vrai, surtout l’été. Marc Beaugé revient, lui, en détail sur les petites stratégies vestimentaires des députés pour leur arrivée à l’Assemblée nationale, tandis que notre Mondaine Clémence Majani s’invite à la Fête de la musique un peu partout dans Paris.