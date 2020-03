Quotidien, deuxième partie du 24 mars 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 24 mars 2020. Martin Weill continue à donner la parole au personnel soignant de France et Paul Gasnier s’intéresse au difficile rapatriement des Français bloqués à l’étranger. En duplex, Yann Barthes reçoit le médecin généraliste Baptiste Beaulieu, Jacques Attali et le basketteur Tony Parker. Toute la semaine, Martin Weill donne la parole aux personnels soignants français. Ce mercredi, on écoute les témoignages de Marc-Antoine, anesthésiste à Paris, Amélie, infirmière à Nancy, Tiphaine, infirmière en Ephad en Loire-Atlantique et Patric, médecin généraliste en région parisienne. Actuellement, 68 000 français sont coincés à l’étranger. Faute d’avion ou de train, ils cherchent à rejoindre l’hexagone depuis plusieurs semaines, en vain. La France a promis de rapatrier ses ressortissants, mais l’organisation tourne vite au casse-tête. On en parle avec Paul Gasnier. A quoi ressemblera le monde post-Coronavirus ? Faut-il s’attendre à un bouleversement des choses ou, au contraire, à un retour à la normale, comme si de rien n’était ? On essaie d’imaginer le futur, l’après de cette crise sanitaire que personne n’avait vu venir avec Jacques Attali. Baptiste Beaulieu est médecin généraliste et auteur de plusieurs ouvrages à succès sur le quotidien aux urgences et dans le monde médical. Face à l’épidémie de Coronavirus, il a pris la tête d’un centre de prise en charge en Occitanie. Il nous parle de ce dispositif destiné à désengorger les hôpitaux face au nombre croissant de malades. Avec lui, on parle aussi de la gestion de l’épidémie et de l’après. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle des people en confinement, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Tony Parker fait sa playlist de confinement, Juan Arbelaez nous propose une nouvelle recette à faire à la maison et Etienne Carbonnier regarde Affaire conclue.